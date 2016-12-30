Макси Родригес: болельщики мечтают о возвращении Месси в «Ньюэллс Олд Бойз»

Бывший футболист «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» Макси Родригес, защищающий ныне цвета «Ньюэллс Олд Бойз», рассказал, что фанаты аргентинского клуба мечтают о возвращении Лионеля Месси на родину.
«Мы общаемся с Месси, но мы не всегда говорим о футболе. Его возвращение в «Ньэлл»? Болельщики мечтают, чтобы он вернулся, в этом нет никаких сомнений, это их мечта. Но не так легко принять это решение.
Если он перейдет в «Ньюэллс», то должен будет понять, что это совершенно иной футбол, в котором сам Росарио (город, где базируется клуб. — Прим. „Чемпионата“) кажется отдельным миром, начиная с эмоционального элемента. Болельщики «Нюэллс» всегда будут хотеть видеть Месси в футболке своего клуба», — цитирует Родригеса Marca.
Лионель Месси в 2000 году из юношеской команды «Ньюэллс Олд Бойз» перебрался в «Барселону».