Жители Ростова-на-Дону в честь ЧМ-2018 собрали 100-метровую футбольную гирлянду

«Чемпионат мира — это знаменательное событие для города и его жителей. Впечатление о городе формируют люди — его жители, их эмоции. Гирлянда, созданная нами, — это беспрецедентный случай сплочённости, совместного дела, причастного к большому событию. Жители Ростова смогли создать гирлянду вместе, вложили в маленькую вещь большой смысл. Мы по-настоящему собрались в одну команду, создавая атмосферу долгожданного события», — цитирует главу ростовской дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира 2018 года Павла Гаврикова Welcome2018.