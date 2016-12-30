Бывший игрок «Рубина» стал новым наставником «Нефтехимика»

Новым главным тренером «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев, ныне возглавляющий казахстанский «Актобе». Также специалист, который сменил на посту Рустема Хузина, трудился в системе казанского «Рубина».
За карьеру футболиста Уткульбаев на позиции вратаря выступал за миасский «УралАЗ», нижнекамский «Нефтехимик», тобольский «Иртыш» и «Рубин». В 2010 году под его руководством казанская «молодёжка» завоевала кубок Содружества.
«Футбольный клуб «Нефтехимик» благодарит Рустема Хузина за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится на официальном сайте нижнекамского клуба.