Геррейро объяснил, почему отклонил предложение «Барселоны»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро отметил, что перед стартом текущего сезона в его услугах была заинтересована «Барселона». Однако футболист сборной Португалии отклонил предложение каталонского клуба, сделав выбор в пользу Бундеслиги.
«Были веские основания в пользу того, чтобы я пополнил ряды «Боруссии». Например, перспектива выступления в розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, есть ещё нечто: важно иметь игровую практику, а не следить за игрой команды со скамейки запасных», — приводит слова Геррейро Die Welt.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Геррейро сыграл в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них. Стал автором 2 голов и 2 голевых передач.