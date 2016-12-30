Маттеус: если бы «Бавария» не выиграла Бундеслигу, это вызвало бы большой смех

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нет никаких предпосылок к тому, чтобы команда в пятый раз подряд не завоевала титул чемпиона Германии. Маттеус свои выводы обосновывает подбором футболистов немецкого гранда.
«От «Баварии» требуют максимальных результатов на всех турнирах. Руководство клуба считает само собой разумеющимся, что должно бороться за все титулы по итогам сезона. Но думаю, что клуб особенно думает о том, чтобы стать чемпионом страны. Если бы «Бавария» не выиграла Бундеслигу, это вызвало бы большой смех. В этом случае Анчелотти потерпел бы крах в том, чего Гвардиола добивался между делом. Поэтому титул чемпиона Германии является высшим приоритетом», — цитирует Маттеуса tz.