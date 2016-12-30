Гендиректор «Рубина»: вложения, которые были сделаны, уверен, дадут результат

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом, выразив уверенность, что в нынешнем сезоне казанская команда оправдает вложения, которые были сделаны. «Рубин» после 17 туров занимает девятое место в таблице РФПЛ.
«Дорогие болельщики! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всего самого хорошего, счастья, успехов в предстоящем году. Перед «Рубином» стоят большие задачи, и только вместе с вами, с болельщиками, преданными болельщиками можно решить эту задачу. Этот год был для «Рубина» непростой, это сложный период в истории «Рубина», у нас практически новая команда, новый тренер, и все те вложения, которые были сделаны в этом сезоне, я уверен, дадут результат.
Хочу поблагодарить наших болельщиков за веру в команду, веру в наш любимый клуб. Отдельное спасибо нашим попечителям, спонсорам за то, что верят в нашу команду. Мы верим в успех «Рубина», — цитирует Фахриева официальный сайт казанского клуба.