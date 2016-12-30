«Зенит» пожелал Семаку, который возглавил «Уфу», удачи в дальнейшей карьере

«Зенит» пожелал удачи в дальнейшей карьере Сергею Семаку, который покинул питерский клуб и возглавил «Уфу». Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года.
«Зенит» благодарит Сергея Богдановича за плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.
Сергей Семак перешел в «Зенит» в 2010 году из казанского «Рубина» и в составе сине-бело-голубых стал двукратным чемпионом России.
После завершения игровой карьеры Семак вошел в тренерский штаб «Зенита» и помогал Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашу и Мирче Луческу. В марте 2014 года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. В качестве тренера выиграл вместе с «Зенитом» чемпионство в сезоне-2014/15, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.