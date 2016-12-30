«Зенит» поздравил Кришито с юбилеем

«Зенит» поздравил защитника Доменике Кришито с юбилеем. Сегодня итальянскому футболисту исполняется 30 лет.
«Уважаемый Доменико! Мы благодарим вас за надёжность, спокойствие и стабильно высокий уровень вашей игры. Мы поздравляем вас с днём рождения и желаем вам и вашей семье дальнейших успехов в Петербурге! С праздником!» — говорится на официальном сайте петербургского клуба.
Кришито присоединился к сине-бело-голубым в июле 2011 года. За шесть сезонов в Петербурге защитник провёл 171 матч, забил 13 мячей и сделал 19 результативных передач.