А. Ребров: в 2008-м провёл Новый год в костюме Розовой пантеры

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о самом необычном праздновании Нового года и о традициях, которых придерживается его семья.
«На Новый год у нас традиция собираться с родителями жены, моими родителями, братьями, сестрами. Сейчас это чисто семейный праздник, как и в детстве. Конечно, после юности были и более бурные праздники, тоже было здорово, но потом появилась семья, и захотелось чего-то более спокойного.
Необычный Новый год? В 2008 году, когда я провёл весь праздник в костюме Розовой пантеры. Был весь в розовом: женские розовые колготки, шапка, большие наушники. Сидели с друзьями отдыхали в отпуске, и у кого-то родилась идея, что каждый должен выбрать себе персонажа и вырядиться в него на Новый год. Я вытащил Розовую пантеру – неплохой вариант! А вещи одолжили знакомые девочки», — цитирует Реброва Welcome2018.