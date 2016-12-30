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А. Ребров: в 2008-м провёл Новый год в костюме Розовой пантеры

30 декабря 2016, пятница. 13:11. Футбол
Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о самом необычном праздновании Нового года и о традициях, которых придерживается его семья.

«На Новый год у нас традиция собираться с родителями жены, моими родителями, братьями, сестрами. Сейчас это чисто семейный праздник, как и в детстве. Конечно, после юности были и более бурные праздники, тоже было здорово, но потом появилась семья, и захотелось чего-то более спокойного.

Необычный Новый год? В 2008 году, когда я провёл весь праздник в костюме Розовой пантеры. Был весь в розовом: женские розовые колготки, шапка, большие наушники. Сидели с друзьями отдыхали в отпуске, и у кого-то родилась идея, что каждый должен выбрать себе персонажа и вырядиться в него на Новый год. Я вытащил Розовую пантеру – неплохой вариант! А вещи одолжили знакомые девочки», — цитирует Реброва Welcome2018.
Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Артём Ребров
Новости. Футбол
30 декабря 2016, пятница
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