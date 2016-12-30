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«Урал» подписал контракт со словенским защитником Балажицем
30 декабря 2016, пятница. 13:23.
Футбол
«Урал» подписал контракт с 28-летним центральным защитник из Словении
Грегором Балажицем
. Как сообщает официальный «твиттер» уральской команды, контракт с игроком рассчитан на два с половиной года.
С 2015 года Балажиц выступал за «Партизан», а ранее защищал цвета таких команд, как «Мура», «Эспаньол», «Агилас», «Горица» и «Карпаты».
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здесь
.
Источник:
Твиттер-аккаунт ФК «Урал»
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