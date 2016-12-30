Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на три с половиной года

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.
В 2009 году защитник из молодёжного состава «Алании» перешёл в «Крылья Советов». В общей сложности 25-летний игрок провёл за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодёжную сборную России.
«Зенит» приветствует Ибрагима в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", — говорится на официальном сайте петербургского клуба.