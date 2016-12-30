Цаллагов: «Зенит» — величина в европейском футболе, но переход дался мне нелегко

Защитник Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от перехода в состав «Зенита» из «Крыльев Советов». Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт на 3,5 года.
«Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством «Крыльев Советов», которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.
Несмотря на то что «Зенит» это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В «Крылья Советов» я пришёл совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и её болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провёл восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.
«Зенит» — очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Я советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное было самому принять решение и понять, поддерживает ли тебя семья в этом вопросе. Семья была за», — цитирует Цаллагова пресс-служба «Зенита».