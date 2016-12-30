Дель Боске: Зидана недооценивают так же, как это делали со мной

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске не согласен с мнением о том, что успехи Зинедина Зидана у руля «сливочных» в немалой степени обусловлены везением. В связи с этим дель Боске вспомнил собственную тренерскую карьеру.
«Мы знаем, что есть люди, которые недооценивают работу других, основываясь на мнении о том, что им очень везёт. Но ведь в трёх выигранных командой титулах Зидан всё-таки имеет какие-то заслуги. Рядом с собой Зидан имеет футболистов, которые следуют за ним как за своим лидером. Зидана недооценивают так же, как это делали со мной. Но как бы его ни недооценивали, он имеет большое влияние на команду», — цитирует дель Боске El Confidencial.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Дель Боске практически всю карьеру провёл в качестве игрока «Реала». Затем работал в тренерском штабе «сливочных», а с 1999 по 2003 год являлся главным тренером. За этот период он дважды выиграл Лигу чемпионов (сезоны 1999/2000 и 2001/02 гг.), чемпионат Испании (сезоны 2000/01 и 2002/03 гг.), Суперкубок Испании (2001), Суперкубок УЕФА (2002) и Межконтинентальный кубок (2002). Тем не менее в 2003 году президент клуба Флорентино Перес решил с ним расстаться.