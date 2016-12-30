«Тяньцзинь Сунцзян» предложил «Интеру» € 15 млн за Банегу

Полузащитник «Интера» Эвер Банега интересен «Тяньцзинь Сунцзян». Как сообщает Corriere dello Sport, китайцы предложили за 28-летнего футболиста € 15 млн. Агент Банеги информацию подтвердил. Конкуренцию «Тяньцзинь Сунцзян» может составить «Шанхай Теллэйс».
Банега перешёл в «Интер» в июле этого года на правах свободного агента из «Севильи».
В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 19 официальных матчах за «Интер», забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт с нерадзурри действует до лета 2019 года.