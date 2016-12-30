Клаттенбург рассмотрит предложение из Китая

Английский рефери Марк Клаттенбург готов рассмотреть предложение о работе в китайской Суперлиге. Привлечение к работе Клаттенбурга должно способствовать дальнейшему развитию чемпионата Китая, в который за последние годы приехал ряд известных футболистов.
«В Китае делают всё, чтобы развить футбол. Это видно по тем покупкам, которые совершают клубы. Я должен смотреть на свою долгосрочную стратегию карьеры. В Премьер-лиге я работаю 12 лет, это замечательное время. Пока на столе нет предложения, но если оно появится, то я рассмотрю его. На данный момент мне нравится работать в Премьер-лиге и с УЕФА.
Арбитры никогда не руководствуются финансами. Речь идёт о том, чтобы помочь стране развивать судейство, как это было у Ховарда Уэбба в Саудовской Аравии. Качественное судейство – это неотъемлемая часть футбола», — цитирует Клаттенбурга AP News.