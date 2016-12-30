«Краснодар» подтвердил переход Ахмедова в «Шанхай СИПГ»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов перешёл в китайский клуб «Шанхай СИПГ». Футболист сборной Узбекистана выступал в составе «горожан» с июня 2014 года, когда перешёл из махачкалинского «Анжи».
Ранее в СМИ сообщалось, что за переход 29-летнего футболиста «Краснодар» может выручить более € 7 млн. В текущем сезоне Ахмедов провёл в РФПЛ 14 матчей и отметился одной голевой передачей.
«Болельщики нашей команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб черно-зеленых. Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае», — говорится на официальном сайте «быков».