Кечинов: наших футболистов избаловали: они не зарабатывают деньги, а получают

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как победить проблему избалованности футболистов деньгами. Ветеран красно-белых считает, что нынешние футболисты не зарабатывают деньги, а получают.
«Что раздражает в российском футболе? Футболисты получают огромные деньги, которые чаще всего не соответствуют их достижениям. Молодые ребята, которые ещё ничего не выиграли, получают миллионы. Конечно, футбол в этом случае у них уходит на второй план и появляются новые интересы. Футболистов избаловали, и деньги эти они не зарабатывают, а именно получают.
Выход? Возможно, некий потолок зарплат помог бы исправить ситуацию. Если бы, скажем, были некоторые ограничения, но при этом существовали серьёзные бонусы за различные победы и достижения. Это давало бы футболистам дополнительную мотивацию.
В наше время действительно, могли зарабатывать неплохие деньги — например, 10 тыс. долларов. Но это всё равно были не заоблачные суммы, даже по тем временам. Сегодня же игроки могут получать по € 200-300 тыс. в месяц. А потом мы удивляемся, почему случаются такие истории, как в Монако. Но мы же, получается, сами сделали так, чтобы молодые ребята не думали о футболе, а думали лишь о том, как бы заполучить контракт пожирнее. А потом уже можно и в футбол поиграть», — цитирует Кечинова «Sportbox».