Венгер считает «Челси» суперфаворитом в борьбе за титул в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что «Челси» на сегодняшний день является фаворитом в борьбе за чемпионскую корону.
«На данный момент «Челси» суперфаворит, потому что отрыв неплохой. Но они ещё могут проиграть. Впереди длинный путь. Очные матчи будут играть жизненно важную роль. Нужно отдать должное Конте, который решил проблему «Челси» и создал хорошую, сбалансированную команду. То, что они делают, — это просто фантастика», — цитирует Венгера The Telegraph.
«Челси» после 18 туров занимает в АПЛ первое место и опережает идущий вторым «Ливерпуль» на шесть очков.