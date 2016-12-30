Новосельцев: хочу завоевать с «Зенитом» как можно больше титулов в еврокубках

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал, что хотел бы вместе с питерским клубом выиграть как можно больше трофеев как в России, так и на евроарене.
«Зенит» — это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках. Я чётко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше.
В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему. Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно. Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но всё равно стремиться к максимальному результату во всём», — цитирует Новосельцева HELLO! Russia.