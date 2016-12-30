«Краснодар» объявил об уходе Енджейчика в «Легию»

«Краснодар» и «Легия» согласовали трансфер в ряды польского клуба 29-летнего защитника сборной Польши Артура Енджейчика.
Енджейчик перешёл в «Краснодар» в июне 2013 года из «Легии», в рядах этого польского клуба он провёл на правах аренды вторую часть сезона-2015/16. В составе чёрно-зелёных защитник сыграл 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Артура Енджейчика за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры на родине», — говорится на официальном сайте «быков».
Ранее в СМИ сообщалось, что за Енджейчика польская команда заплатит «горожанам» € 1 млн.