Ерохин: для меня 2016 год — время перемен, многое поменялось в лучшую сторону

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом, отметив, что уходящий год сложился для него хорошо.
«Раньше Новый год мы всё время встречали с родителями, в основном дома. Иногда приходили друзья, но всё-таки это был домашний праздник. Потом я переехал в Москву, и отмечать стали раздельно. У нас в Барнауле есть своя компания, до этого каждый год ездили в Горно-Алтайск праздновать Новый Год, но сейчас решили поехать в Париж.
Для меня 2016 год был временем перемен. Очень многое поменялось в лучшую сторону. Хорошо, что так получилось. Хочется отметить и успехи команды. Мы заняли второе место, сыграли в Лиге чемпионов.
Хотел бы поздравить всех болельщиков с наступающим Новым Годом. Большое спасибо вам за поддержку. Вы были с нами в любую погоду. Мы чувствовали это и старались отплатить вам своим отношением к игре и результатами. Хотелось бы пожелать вам в наступающем году побольше позитивных моментов. Ждём всех на стадионе в 2017-м!» — цитирует Ерохина официальный сайт «Ростова».