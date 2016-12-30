Витиньо: для меня было бы честью играть за «Фламенго»

Нападающий ЦСКА Витиньо, который на правах аренды выступал за «Интернасьонал», входит в сферу интересов «Фламенго». Футболист заявил, что для него было бы честью играть за бразильскую команду. В ближайшее время Витиньо должен вернуться в Россию.
«Был сделан запрос, но пока ничего определённого нет. Я находился в отпуске, но для меня было бы честью играть за «Фламенго». Это клуб, близкий моему сердцу. Но на данный момент я возвращаюсь в Россию, однако ещё есть время что-то изменить», — цитирует Витиньо Sambafoot.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» готов заплатить ЦСКА за Витиньо € 5-6 млн.