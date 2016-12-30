Сын Реброва рассказал, что вратарь «Спартака» плакал после поражения от АЕК

Журналисты «Чемпионата» побывали в гостях у вратаря «Спартака» Артёма Реброва, который рассказал, какие чувства он испытывал после домашнего поражения от кипрского АЕК (0:1) в квалификационном раунде Лиги чемпионов, из-за которого красно-белые выбыли из дальнейшей борьбы в турнире.
В беседе журналистов с Ребровым в ходе разговора вмешался 6-летний сын голкипера Платон.
«Я думал, что мы не уйдём со стадиона после матча с АЕК. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно...» — вспоминает Ребров.
«Ты плакал, папа», — отметил Платон.
«Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь», — парировал вратарь «Спартака».
Полную версию интервью с Артёмом Ребровым читайте на «Чемпионате» в 19:00 мск.