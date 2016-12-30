Агент: интерес к Оздоеву со стороны «Сент-Этьена» действительно есть

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, подтвердил, что к игроку есть интерес со стороны «Сент-Этьена».
«Интерес со стороны «Сент-Этьена» к Магомеду Оздоеву действительно есть, но нет конкретного предложения. Это нормально, профессия футболиста предусматривает подобные разговоры. Сам Оздоев пока не дёргается, ведь у него действует соглашение с «Рубином», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Ранее появилась информация, что Магомед Оздоев может перейти в „Локомотив“. Контракт 24-летнего футболиста истекает летом 2019 года.