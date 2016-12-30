Экс-хавбек «Рубина» Карлос Эдуардо может перейти в турецкий клуб

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», может продолжить карьеру в клубе «Карабюкспор», сообщает Fanatik.
По информации источника, в приобретении 29-летнего бразильца заинтересован лично главный тренер турецкой команды Игор Тудор.
«Рубин» приобрёл Эдуардо в 2010 году за € 20 млн, но хавбек так и не смог раскрыться, большую часть времени восстанавливаясь от травм. В апреле казанский клуб объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию сторон, после чего он перешёл «Атлетико Минейро». В сезоне-2016 Карлос отыграл за бразильский клуб лишь в 10 матчах Серии А и отметился двумя голевыми передачами.