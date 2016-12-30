Агент Л. Адриано: ближайшие часы станут решающими в переговорах со «Спартаком»

Агент Жилмар Велоз, который представляет интересы форварда «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что переговоры о переходе футболиста в «Спартак» могут быть завершены в ближайшие часы.
«Мы встречались с Галлиани и пришли с ним к соглашению. Луис был бы рад перейти в «Спартак». Этот клуб играет важную роль в российском футболе, а для игрока переход в стан красно-белых является правильным решением. Когда мы будем близки к завершению переговоров? Не хочу говорить об этом много, но следующие несколько часов будут решающими. Я оптимистичен по этому поводу», — цитирует Велоза ITASportPress.
В текущем сезоне Адриано провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.