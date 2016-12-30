Моуринью заявил, что «МЮ» не получал приемлемых предложений по Шнейдерлену

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что клуб не получал устраивающих его предложений по поводу трансфера полузащитника Моргана Шнейдерлена или любого другого игрока команды. Ранее сообщалось, что «Вест Бромвич Альбион» предложил за французского хавбека £ 13 млн (€ 15 млн). Также интерес к Шнейдерлену проявляет «Эвертон».
«Я не хочу продавать игроков. Клуб и руководство полностью на моей стороне. Но, как я уже говорил, если футболист не имеет много игровой практики и если он действительно хочет уйти, мы не имеем права не давать ему сделать это, если предложение будет соответствовать нашим условиям. До этого момента мы не получили какого-то предложения, которое собираемся принять», — цитирует Моуринью Football365.