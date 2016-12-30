Конте: Куртуа — один из лучших вратарей в мире и останется в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не поскупился на похвалы в адрес голкипера синих Тибо Куртуа, комментируя слухи о том, что 24-летний бельгиец летом 2017 года может перейти в «Реал».
«Данная ситуация не важна. Тибо — один из лучших, если не лучший вратарь в мире. Он останется с нами. Остальное лишь спекуляции. В этом сезоне он играет очень хорошо. Вы можете видеть, что он играет хорошо не только руками, но и ногами. Думаю, что он совершенный и современный вратарь.
Для меня он один из лучших в мире. Я не сказал бы, что лучший, потому что он мой вратарь. Но я думаю, что он фантастический голкипер топ-уровня», — приводит слова Конте Goal.