Джикия: отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик

Новичок «Спартака» защитник Георгий Джикия сообщил, что у него нет конфликта с полузащитником команды Квинси Промесом. Во время выступления за «Амкар» в одном из матчей пермского клуба против «Спартака» Джикия и Промес повздорили на поле.
«Мне без разницы, как играть — в три или два центральных защитника. Как скажут, так и буду играть. Для меня ведь сейчас главная задача в «Спартаке» — закрепиться в основном составе.
Какими будут у меня отношения с Промесом в «Спартаке»? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относиться друг к другу, играть вместе за ромбик.
Самый сильный центральный защитник в РФПЛ? На данный момент я считаю, что это Чорлука», — цитирует Джикию «Спорт FM».