Гвардиола: «Ливерпуль» — без сомнения, одна из сильнейших команд АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о «Ливерпуле», с которым «горожанам» предстоит встретиться 31 декабря в гостевом матче 19-го тура английской Премьер-лиги, а также заявил, что борьба за чемпионский титул будет идти до самого конца сезона.
«Ливерпуль» — без сомнения, одна из сильнейших команд АПЛ. Мне повезло в своё время играть против Юргена Клоппа, мы хорошо знаем друг друга.
В этом сезоне я смотрел много матчей «Ливерпуля». Шесть команд АПЛ будут бороться за титул и за квалификацию в Лигу чемпионов. Все эти команды – серьёзные претенденты на первенство, так что предстоит серьёзная борьба до самого конца сезона", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Также Гвардиола сообщил, что нападающий Серхио Агуэро готов вернуться на поле после четырёхматчевой дисквалификации. «Агуэро готов играть: он вернулся из Аргентины в хорошей форме. Серхио пропустил четыре тура, и мы рады, что он снова с командой. Стоунс чувствует себя намного лучше, но Компани и Сане по-прежнему травмированы», — заявил наставник «горожан».
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