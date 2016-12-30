Стадион «Фишт» получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекта сочинского стадиона «Фишт». Об этом сообщил глава администрации губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Под Новый год завершают важные дела. Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона «Фишт» в Сочи. Стадион обновили к ЧМ-2018. Объект полностью соответствует проектным требованиям. Первые матчи арена примет весной», — написал Кондратьев в своём «твиттере».
На стадионе «Фишт» в 2017 году будут проходить матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м — чемпионата мира.