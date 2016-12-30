Хавбек «Ростова» Думбия — в предварительном составе сборной Мали на Кубок Африки

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия попал в предварительный список из 26 игроков сборной Мали для участия на Кубке африканских наций 2017 года, сообщает пресс-служба федерации футбола Мали. Окончательная заявка команды на турнир будет состоять из 23 футболистов.
Кубок африканских наций стартует в Габоне 14 января. Сборная Мали выступит в одной группе с командами Египта, Уганды и Ганы.
В нынешнем сезоне Думбия провёл за «Ростов» 11 матчей в РФПЛ и Лиге чемпионов, но результативными действиями не отметился.