Газизов: если Семаку предложат возглавить «Зенит», «Уфа» не будет его удерживать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что руководство клуба будет готово отпустить нового главного тренера Сергея Семака в «Зенит», если в нём будет заинтересованность со стороны петербургского клуба. Ранее Семак входил в тренерский штаб сине-бело-голубых.
«Мы готовы к тому, что однажды к персоне Семака как специалиста будет проявлен интерес со стороны «Зенита». Поэтому, если ему предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать. Все понимают, что выбор здесь очевиден, и мы к этому готовы, как были готовы и к уходу Гончаренко в ЦСКА», — приводит слова Газизова „Спорт FM“.