«Анжи» объявил об уходе Врбы с поста главного тренера

«Анжи» на своём официальном сайте объявил об уходе чешского специалиста Павла Врбы с поста главного тренера.
«Павел Врба и футбольный клуб «Анжи» пришли к решению завершить сотрудничество. Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.
«Анжи» благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем. О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Врба возглавил «Анжи» в июне 2016 года. 28 декабря стало известно, что новым владельцем клуба стал Осман Кадиев.
Кроме того, на этой неделе «Анжи» объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.