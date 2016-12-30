Тимощук не войдёт в тренерский штаб Семака в «Уфе»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук не войдёт в тренерский штаб Сергея Семака в «Уфе», сообщает «Спорт-экспресс».
При этом отмечается, что существует вариант, при котором украинец, ранее выступавший в составе «Зенита», станет помощником Мирчи Луческу в питерском клубе. Ранее сообщалось, что Тимощук может заменить Семака в тренерском штабе «Зенита», если россиянин уйдёт работать в «Уфу».
Накануне «Уфа» объявила о назначении Семака специалиста на должность главного тренера команды. Соглашение 40-летнего специалиста рассчитано на полтора года с возможностью продления ещё на год.