Роналду: надеюсь, 2017 год будет полон трофеев и радости

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвёл итоги уходящего года и выразил надежду, что 2017 год также станет для него успешным.
«Хотелось бы, чтобы болельщики всегда верили в нас. Для меня 2016 год стал годом-мечтой и в составе «Реала», и в составе сборной Португалии. Незабываемый год и в индивидуальном, и в командном плане. Я очень счастлив. Надеюсь, что 2017 год будет также полон трофеев и радости», — приводит слова Роналду пресс-служба мадридского клуба.
В 2016 году Роналду с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в составе сборной Португалии стал победителем Евро-2016. По итогам года португалец стал обладателем «Золотого мяча».