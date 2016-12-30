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Ибрагимович: «МЮ» может выиграть АПЛ, мы не ищем оправданий

30 декабря 2016, пятница. 20:25. Футбол
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что манкунианцы всё ещё являются претендентами на победу в английской Премьер-лиге. Послу 18 туров нынешнего сезона «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, уступая 13 очков лидирующему «Челси».

«Думаю, «МЮ» может выиграть титул. У нас был временной отрезок, когда результат не соответствовал высокому уровню нашей работы. Мы продолжаем участвовать в чемпионской гонке и даже сократили отставание от лидера. Другие претенденты на титул также могут оказаться в ситуации, когда у них будут не лучшие результаты. Мы не ищем оправданий, так как способны выиграть АПЛ», — цитирует Ибрагимовича L'Equipe.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
30 декабря 2016, пятница
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