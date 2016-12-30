Ибрагимович: «МЮ» может выиграть АПЛ, мы не ищем оправданий

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что манкунианцы всё ещё являются претендентами на победу в английской Премьер-лиге. Послу 18 туров нынешнего сезона «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, уступая 13 очков лидирующему «Челси».
«Думаю, «МЮ» может выиграть титул. У нас был временной отрезок, когда результат не соответствовал высокому уровню нашей работы. Мы продолжаем участвовать в чемпионской гонке и даже сократили отставание от лидера. Другие претенденты на титул также могут оказаться в ситуации, когда у них будут не лучшие результаты. Мы не ищем оправданий, так как способны выиграть АПЛ», — цитирует Ибрагимовича L'Equipe.