Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом

«Зенит» записал новогоднее обращение к болельщикам. С наступающим Новым годом поклонников команды поздравили нападающий Александр Кокорин, полузащитник Жозе Маурисио, защитники Иван Новосельцев, Луиш Нету и Евгений Чернов и форвард Лука Джорджевич.
«Дорогие болельщики! Хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать всем нам хорошего продолжения сезона в следующем году, и болеем за команду вместе», — сказал Кокорин.
Видео также можно посмотреть на официальном канале «Зенита» на YouTube.