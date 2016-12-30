Анохин: надеюсь, в 2017 году сборная Россия поднимется со дна рейтинга ФИФА

Вице-президент РФС Сергей Анохин пожелал «Спартаку» выиграть РФПЛ в 2017 году, а сборной России — подняться в рейтинге ФИФА.
«Я надеюсь, что в этом году «Спартак» станет чемпионом. Много болельщиков в Москве и России ждут этого. Хотя у красно-белых будет серьёзный соперник в лице «Зенита». Но я очень надеюсь, что «Спартаку» повезёт и он сможет добыть золотые медали. Тем более что академия у клуба на данный момент лучшая в стране, которая выпускает много хороших футболистов.
Также хочу выразить надежду, что в будущем году наша сборная поднимется со дна рейтинга ФИФА и начнёт своё восхождение вверх. Ведь у нас впереди главное событие 2017 года — Кубок конфедераций. Надеюсь, там наша команда сможет порадовать своих болельщиков», — цитирует Анохина «Спорт FM».