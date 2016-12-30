Цаллагов: общение с Луческу очень повлияло на моё решение перейти в «Зенит»

Защитник Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от перехода в состав «Зенита» из «Крыльев Советов». Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт на 3,5 года.
«Общался ли уже с Мирчей Луческу? Да. И это общение очень повлияло на моё решение. Он дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время ещё было. Зачем всё в одну кучу мешать.
Я знаю, что готов к здоровому соперничеству. И потом, даже твои конкуренты, это в первую очередь – товарищи по команде. Во всяком случае, я привык относиться к ребятам именно так. А как там сложится в плане конкуренции – посмотрим. Как говорится, на футбольном поле нет авторитетов. А играть будет более достойный», — цитирует Цаллагова «Спорт-экспресс».