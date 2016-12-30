Конте: у меня большая проблема с мышцей, и это вина Кудичини и Холланда

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о травме, которую получил во время пробежки со своими помощниками по тренерскому штабу.
«Моя травма не важна. Но у меня большая проблема с мышцей, и это вина Карло Кудичини и Стива Холланда. Я хотел побегать с ними и поплатился за это, потому что они бегают очень быстро. Мне уже лучше. Это всё случилось накануне матча с «Кристал Пэлас», и во время матча мне было трудно стоять, но сейчас мне уже лучше», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».