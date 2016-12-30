Роналду — лучший бомбардир международных турниров в 2016 году по версии IFFHS

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
При подсчёте голов учитывались только мячи, забитые на международном уровне за сборную и клуб. В 2016 году 31-летний форвард забил 24 мяча (13 за сборную Португалии и 11 за «Реал»). Роналду в рекордный, третий раз стал победителем в этой категории. Ранее он побеждал в 2013 и 2014 годах.
1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 голов, «Реал» – 11 голов) – 24 гола
2. Лионель Месси (Аргентина — 8, «Барселона» – 13) – 21
3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9, «ПСЖ» – 7) – 16
4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, «Аль-Кува Аль-Джавия» – 16) – 16
5. Роберт Левандовски (Польша – 8, «Бавария» – 7) – 15
6. Антуан Гризманн (Франция – 8, «Атлетико» – 6) – 14
7. Карлос Адриано (Бразилия – 0, «Сеул» – 13) – 13
8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, «Палмейрас» – 4) – 12
9. Жонатан Болинжи (ДР Конго – 6, «ТП Мазембе» – 6) – 12
10. Ариц Адурис (Испания — 2, «Атлетик» – 10) – 12.