Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо может продолжить карьеру в Китае

Форвард «Эспаньола» Фелипе Кайседо близок к тому, чтобы покинуть клуб этой зимой. Несколько китайских команд готовы приобрести 28-летнего футболиста.
По информации издания Sport, «Бэйцзин Гоань» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готовы заплатить «Эспаньолу» за Кайседо отступные в размере € 10 млн. Зарплата экс-нападающего московского «Локомотива» в Китае может составить € 5 млн в год.
В текущем сезоне Кайседо потерял место в стартовом составе «Эспаньола». Эквадорец провёл 11 матчей в Примере и забил один гол.