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«Локомотив» исполнил новогоднюю мечту 9-летнего ребёнка из Красноярского края

31 декабря 2016, суббота. 01:30. Футбол
Московский «Локомотив» исполнил новогоднее желание 9-летнего мальчика Ярослава из поселка Инголь Красноярского края. Школьник принял участие в конкурсе «Навстречу мечте» и написал письмо, в котором попросил подарить соседским детям — трёхлетнему Егору и пятилетней Лизе — велосипеды. При этом для себя Ярослав не попросил ничего, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Столичный клуб, исполнив просьбу Ярослава, не обделил вниманием и его самого, подарив бутсы, игровую и тренировочную форму, шапку и шарф с символикой клуба. Главным подарком для него стало приглашение на матч «Локомотива» в Черкизово, где он, по предварительной информации, сможет вывести на поле кого-то из игроков перед встречей.

Видео также можно посмотреть здесь.
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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