«Локомотив» исполнил новогоднюю мечту 9-летнего ребёнка из Красноярского края

Московский «Локомотив» исполнил новогоднее желание 9-летнего мальчика Ярослава из поселка Инголь Красноярского края. Школьник принял участие в конкурсе «Навстречу мечте» и написал письмо, в котором попросил подарить соседским детям — трёхлетнему Егору и пятилетней Лизе — велосипеды. При этом для себя Ярослав не попросил ничего, сообщает официальный сайт «железнодорожников».
Столичный клуб, исполнив просьбу Ярослава, не обделил вниманием и его самого, подарив бутсы, игровую и тренировочную форму, шапку и шарф с символикой клуба. Главным подарком для него стало приглашение на матч «Локомотива» в Черкизово, где он, по предварительной информации, сможет вывести на поле кого-то из игроков перед встречей.