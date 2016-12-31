Анчелотти: с тех пор как вернулся Хёнесс, «Бавария» побеждает

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил заслуги своего предшественника, Хосепа Гвардиолы, в становлении нынешней команды. Также Анчелотти выразил удовлетворение по поводу работы президента мюнхенцев Ули Хёнесса.
«Это команда имени нас обоих. При Гвардиоле „Бавария“ очень успешно выступала и в Германии, и в Европе. У меня перед глазами стоят три полуфинала Лиги чемпионов подряд – это большое достижение, которое является и моей целью тоже. Если в итоге оказываешься в финале, всё зависит от множества мелких деталей, которые не всегда получается контролировать. Мы хотим выиграть чемпионат Германии и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Посмотрим, что получится в итоге. Гвардиола не выиграл здесь Лигу чемпионов, но значение его работы трудно переоценить.
С тех пор как вернулся Ули Хёнесс, „Бавария“ побеждает. Мне это нравится. Мы с ним обедали вместе. Он очень тепло отнёсся ко мне. Здесь все любят Ули. Уверен, он поможет „Баварии“», — приводит слова Анчелотти TZ.