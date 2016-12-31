Анри: Лукаку близок к уровню элитного нападающего

Экс-нападающий лондонского «Арсенала»Тьерри Анри высоко оценил потенциал форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.
«Для меня самое главное — это его способность забивать голы, когда другие игроки «не кормят»его передачами. Если партнёры не создают моменты, он может придумать гол сам. Если он добавит в свою игру что-то ещё, то точно станет элитным форвардом. Он недалек от этого уровня», — сказал Анри в эфире Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний Лукаку забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 18 матчах.