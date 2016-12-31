Иньеста хочет, чтобы Луис Энрике продолжил работу в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста хочет, чтобы главный тренер команды Луис Энрике продолжил работу на своём посту. Наставник сине-гранатовых ещё не дал однозначного ответа на вопрос о том, продлит ли он контракт с каталонским клубом.
«У Луиса Энрике есть силы для того, чтобы остаться у руля «Барселоны». Я был бы очень рад, если бы он продолжил свою работу. В любом случае каждый является хозяином своей судьбы. И только Луис Энрике знает, какое он примет решение», — приводит слова Иньесты Marca.
Действующее соглашение Луиса Энрике с испанским грандом в силе до лета 2017 года.