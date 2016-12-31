Дель Боске: один китайский клуб предложил мне € 15 млн в год

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске отметил, что в его услугах был заинтересован один китайский клуб, предлагавший ему очень большие деньги. Тем не менее испанский специалист отклонил предложение.
«Один китайский клуб предложил мне € 15 млн в год. Однако я никогда не принимал решения, основываясь на финансовом вопросе. Мой самый счастливый спортивный период был в те времена, когда я работал в академии «Реала» в окружении отличных специалистов. Правда, в ту эпоху мы зарабатывали лишь на самое необходимое», — цитирует дель Боске El Confidencial.