«Челси» — «Сток Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

31 декабря в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж», состоится матч 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Сток Сити». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Сток Сити».
Данную встречу обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Мэдли.
Ранее друг с другом команды встречались 97 раз. 45 матчей завершились победой «Челси», 23 раза команды сыграли вничью, 29 раз сильнее оказались футболисты «Сток Сити».
Последняя встреча между этими командами состоялась в марте этого года и завершилась вничью со счётом 1:1.