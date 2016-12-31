Икарди: трудно объяснить, почему «Интер» не попал в Лигу чемпионов в 2016 году

Форвард «Интера» Мауро Икарди подвёл итоги уходящего года и отметил, что клуб должен сделать вывод из своих неудач.
«Год начался странно, потому что мы были в верхней части таблицы даже после того, как проиграли „Лацио“. Но негативный период в тот момент уже начался, и всё пошло не так.
Трудно объяснить, почему мы не попали в Лигу чемпионов. То, чего нам не хватало в 2016 году, и что будет действительно нужно в 2017 году, — это последовательность и стабильность. Надеюсь, январь 2017 года не будет для „Интера“ таким же, как в уходящем году», — сказал Икарди в интервью клубной пресс-службе.